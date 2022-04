40 jaar misbruik van vertrouwen: voormalige Lommelse advocate krijgt 6 maanden met uitstel

Een 84-jarige voormalige advocate uit Lommel is woensdag veroordeeld tot een celstraf van 6 maanden met volledige uitstel en 600 euro boete met uitstel wegens misbruik van vertrouwen. Het ging om onrechtmatige stortingen van 36.720 euro inkomsten van een huurwoning in Veldwezelt (Lanaken) van haar 92-jarige zus op de eigen rekening van de advocate.

De 92-jarige zus diende jaren geleden een klacht met burgerlijke partijstelling in, omdat ze meende dat haar 84-jarige zus en haar twee nichten en een neef honderdduizenden euro’s spaarcenten opgesoupeerd zouden hebben.

De 92-jarige vrouw, die jarenlang als gouvernante had gewerkt, zou al haar spaarcenten toevertrouwd hebben aan de zus, de Noord-Limburgse advocate. De oudste vrouw trok ook een tijdje in bij de advocate en haar gezin. De 92-jarige burgerlijke partij had wel gezegd dat ze bij haar pensioen geld wilde overhebben voor een zorgeloos leven en voor een appartement aan zee. Uiteindelijk bleek volgens de advocaten alles verdwenen. Er zouden schenkingen, eentje van 250.000 euro, gebeurd zijn aan de drie kinderen van de advocate. Er bestonden blijkbaar wel geen volmachten of documenten voor diverse transacties.

De advocate moet haar zus nu in totaal 56.720 euro schadevergoeding betalen. Ze draait ook op voor de bijna 2.900 euro gerechtskosten. Volgens de rechtbank waren de door de advocate gepleegde feiten maatschappelijk onaanvaardbaar, getuigden ze van een gebrek aan respect voor andermans eigendomsrechten en beoogden ze louter winstbejag.

De rechter oordeelde dat de strafvordering tegen de andere familieleden onontvankelijk was omdat de tenlasteleggingen niet concreet genoeg omschreven zijn, zodat de beklaagden niet wisten waartegen ze zich moeten verdedigen. Er was per beklaagde zelfs geen totaalbedrag vastgelegd.

Advocaten Patrick Verachtert en Ysbert Drees dienden namens de 92-jarige vrouw, die intussen dement is en onder voorlopige bewindvoering staat, een schadeclaim in voor een bedrag tussen de 750.000 en 1 miljoen euro, maar gelet op de uitspraak is het overgrote deel afgewezen. Volgens de raadslieden gebeurden de feiten over een periode van 40 jaar.