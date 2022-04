Tanja Dexters maakt (korte) comeback op televisie na woelige periode: zes opmerkelijke tv-momenten

Tanja Dexters waagt zich, na even afwezigheid op televisie, aan een sportieve uitdaging in ‘De Container Cup’. — © Play4

Een opvallende verschijning maakt vanavond haar opwachting in ‘De Container Cup’. Tanja Dexters (45) gaat de strijd aan met Julie Vermeire. De voormalige Miss België heeft een turbulente periode achter de rug. Auto-ongelukken, een opname in de psychiatrie en ze kreeg nog maar net strafopschorting na een veroordeling voor handel in cocaïne. Nu het stilaan beter gaat, durft ze weer even de camera’s op te zoeken. Al was er een tijd waarin je niet om Dexters heen kon op tv. Enkele opmerkelijke momenten op een rijtje.