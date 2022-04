Alexander Kristoff wacht de sprint niet af in de Scheldeprijs: “Niemand volgde, dus gaf ik alles wat ik had”

Niet Jasper Philipsen of Fabio Jakobsen, maar wel Alexander Kristoff won de 110e editie van de Scheldeprijs. Niet in een klassieke massasprint, maar solo na een aanval in de slotkilometers. De Noor was dan ook bijzonder tevreden met zijn overwinning.

“Het was een zware race. Bora-Hansgrohe en Alpecin-Fenix waren in de laatste ronde constant aan het aanvallen”, aldus Kristoff voor de camera’s van Sporza. “Ik was echt aan het afzien, maar op de laatste kasseistrook wou ik het toch nog even proberen en kijken of ik misschien weg kon geraken. Niemand volgde, dus gaf ik alles wat ik had. Ik had goede benen in de finale, ondanks dat we heel de dag alles hebben gegeven. Het is leuk om solo aan te komen, dat is best speciaal.

“Ik ben normaal een trage starter. Maar vandaag was ik wel bij de pinken. Dankzij de hulp van Gerben Thyssen was ik mee met de eerste groep toen er waaiers werden getrokken. Jammer genoeg viel hij, waardoor ik het alleen moest doen. Gelukkig wist ik het af te maken.”

Met ook al Gent-Wevelgem, die gewonnen werd door Biniam Girmay, is Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux uitstekend aan het seizoen begonnen. “We zijn aan een heel erg goed seizoen bezig”, glundert Kristoff. “We kunnen dan ook zeker tevreden zijn met onze prestatie tot nu toe.”