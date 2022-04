Bijna de helft van de Britten vindt dat prins Charles moet wijken voor prins William

De opiniepeiler deed een representatieve steekproef onder ruim tweeduizend Britse volwassenen. 42 procent van de respondenten vindt dat Charles zich moet terugtrekken om zijn zoon William koning te laten worden. 24 procent is van mening dat de prins van Wales niet zou moeten wijken voor de hertog van Cambridge, terwijl 29 procent geen mening heeft.

Het onderzoek laat ook zien dat bijna de helft van de ondervraagden (48 procent) denkt dat prins Charles het goed zou doen als koning, terwijl 19 procent verwacht dat hij het er slecht van af zou brengen. Het aantal mensen dat hem gunstig beoordeelt is sinds 2018 gestegen: 43 procent heeft nu een positieve mening over hem, een stijging van 11 procentpunten in de afgelopen vier jaar. 27 procent denkt dat hij het noch goed, noch slecht zou doen als koning.

Kijkend naar de Britse monarchie als geheel, gelooft 44 procent van de ondervraagden dat het voor het Verenigd Koninkrijk slechter zou zijn als de monarchie zou worden afgeschaft. Dit is het dubbele van de 22 procent die denkt dat afschaffing van het koningshuis beter zou zijn. Een kwart denkt dat het geen verschil zou maken.