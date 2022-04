Poetin noemt drama in Boetsja “grove en cynische provocatie” van Kiev

Het is de eerste keer dat de Russische president zelf reageert op hetgeen wereldwijd voor verontwaardiging heeft gezorgd.

“Vladimir Poetin informeerde (de premier) over de stand van zaken tijdens de besprekingen tussen de Russische en Oekraïense vertegenwoordigers” en gaf ook zijn mening over de “grove en cynische provocatie van het Kievse regime in de stad Boetsja”, citeert het Russische staatspersagentschap TASS uit de verklaring van het Kremlin. Nog volgens TASS zouden Poetin en Orban ook een aantal belangrijke kwesties in de betrekkingen tussen beide landen hebben besproken en kwamen de leiders overeen om de contacten voort te zetten.

Een woordvoerster van het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken zei woensdag dat er intussen genoeg bewijs is dat Rusland wat Boetsja betreft geen schuld heeft zodat de discussie op dit vlak gesloten kan worden. Volgens de woordvoerster moet de discussie daarentegen gaan over “de verantwoordelijk van het regime in Kiev en van hen die aan deze misdaad hebben meegewerkt (...)”.