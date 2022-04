Riemst haalt 2820 euro op voor slachtoffers watersnood Wallonië

Naar aanleiding van een kerstactie in Rockcafé ‘t Schuurke hebben enkele vrijwilligers rond de jaarwisseling in Vlijtingen al de mooie som van 4500 euro opgehaald. Wekelijks kan iedereen nog kleding en klein elektro binnenbrengen in ’t Schuurke en zij laten deze goederen dan ter plekke in de getroffen gebieden in Wallonië afgeven.Brigitte Liket en Karina Konings zetten dit mooie initiatief in maart verder in Riemst-centrum en haalden huis-aan-huis de mooie som van 2820 euro op. Afgelopen zaterdag overhandigden zij de cheque én de centen aan Jeune Hoessels en hij stort dit bedrag op zijn beurt door naar twee vrijwilligersorganisaties: TeamEclairs en Chaleur Humaine. De ene organisatie zorgt voor de verdeling van petroleum/pellets en de andere organisatie voor het materiaal om huizen te herstellen.Samen hebben enkele vrijwilligers van Vlijtingen en Riemst-Centrum maar liefst 7320 euro opgehaald. Zij willen langs deze weg dan ook iedereen bedanken, want iedere euro zal in Pepinster en omstreken goed besteed worden.