Ronn Moss uit The Bold & the Beautiful komt naar Sint-Truiden

Op uitnodiging van acteurs Gunter Reniers en Yves Caspar van Theater De Roxy is Ronn Moss in Sint-Truiden te zien in de hilarische Vlaamse komedie “Brasschaatse Huisvrouwen” van theatergezelschap Het Prethuis. Naast Ronn schitteren onder andere ook Leen Dendievel, Katrien De Becker en Guillaume De Vos.Het verhaal? Vijf ‘vriendinnen’ (te situeren in hogere kringen) besluiten elke maand bij elkaar over de vloer te komen om te klinken op hun vriendschap. Bedoeling is een inspirerend avondje uit waarbij de vrouw des huizes voor een meerwaarde moet zorgen in de vorm van een ‘interessante’ gast. Het begon vrij onschuldig met een onbekende spreker die een lezing kwam geven over de helende kracht van geranium-olie, maar sindsdien ging het steeds in stijgende lijn. De ene wil natuurlijk niet onderdoen voor de andere. Vanavond is het de beurt aan Kirsten Godevaart. Ze is in haar nopjes want haar mistery guest, daar kan geen enkele vriendin aan tippen. Eenmaal iedereen gearriveerd en van champagne voorzien beginnen de speculaties. En dan komt het moment suprême... De gast blijkt niemand minder dan Ronn Moss te zijn.Hoewel Ronn geen Nederlands spreekt, zal het publiek hem toch perfect kunnen verstaan. “Brasschaatse Huisvrouwen” is te zien op dinsdag 12 en woensdag 13 april om 20u15 in de schouwburg van cc de bogaard. Reserveren kan enkel via De Roxy: www.deroxy.be.