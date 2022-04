Leden van Neos Bree genieten van paaslunch

Na een glaasje bubbels of een fruitsapje en vooral gezellige babbels onder elkaar schoof men aan aan de prachtig gedekte tafels. De voorzitter opende met een paasmijmering en herdacht de leden die hen ontvallen waren en heette de nieuwe leden hartelijk welkom. Als voorgerecht was er een koud buffet. Na het voorgerecht presenteerden Annie en Louis de meerdaagse uitstap naar de Elzas. Na een soepje volgde een warm buffet. Een aparte kok met showcooking bakte een vers biefstukje of vis à la minute. Na de pauze was er een kleine loterij. Neos-lid Pierre schilderde prachtige ingekleurde schilderijtjes. Afgerond werd met een uitgebreid dessertbuffet.