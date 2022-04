Onze TV-tips: Ons brein op computers, een verdwijning en zetmeel

Keuringsdienst van Waarde

NPO3, Do, 20.25u

Gemodificeerd zetmeel. Zonder dat we het doorhebben staat het dagelijks op ons menu. Verstopt in de kleine lettertjes van allerhande supermarktspul. Van soepen tot sauzen en beslag tot biscuit. Terwijl niemand het in zijn keukenkastje heeft staan, blijkt de voedselindustrie verslaafd te zijn aan gemodificeerd zetmeel. Maar wat is het en waarom zit het overal in? Een bijzonder interessante reportage over het favoriete vulmiddel van de levensmiddelenindustrie.

Gone Girl

Play5, Do, 20.50u

Thriller met Ben Affleck en Rosamund Pike. Op zijn vijfde huwelijksverjaardag stelt Nick Dunne vast dat zijn echtgenote Amy verdwenen is. Terwijl de politie de mysterieuze verdwijning onderzoekt, komt de op het eerste gezicht ideale echtgenoot in het oog van een mediastorm terecht. De film kreeg destijds een pak nominaties voor de Oscars, Golden Globes en Bafta Awards. Hele sterke film die je voortdurend op het verkeerde been zet.

In Silico

NPO2, Do, 23.20u

In 2007 had de visionaire neurowetenschapper Henry Markham het idee om op tien jaar tijd het menselijke brein in al zijn complexiteit na te bouwen op supercomputers. Het zou een revolutie worden voor de behandeling van neurologische ziektes. Een project dat miljarden kost en waarvan gauw bleek dat het veel te ambitieus was. Voor deze documentaire werd de wetenschapper jarenlang gevolgd en is te zien hoe hij steeds tegen de grenzen van zijn vakgebied aanloopt. (tove)