Op een vlot (en met een prijskaartje): vanaf deze week kan je dineren in een drijvend restaurant in Kessenich

Heb jij al eens gedineerd op het water, bij zonsondergang? Vanaf deze week tot eind mei kan je plaatsnemen aan de drijvende tafel aan de jachthaven De Spaanjerd in Kinrooi voor Dinner On The Lake, een culinair concept dat al op heel wat plekken in Vlaanderen succes kende.

De jachthaven van Kinrooi. — © Phillip Pergens

Ook deze zomer kan je het unieke culinaire concept Dinner On The Lake beleven. Het idee is simpel: je neemt plaats aan een tafel op een groot vlot waar de chef van dienst zijn kookkunsten bovenhaalt. Je dineert in een unieke setting op het water, mét zonsondergang inbegrepen. Al moet je daar wel een aardig prijskaartje voor neertellen. Een etentje op het meer kost 159 euro per persoon. Hiervoor krijg je wel een uitgebreid gastronomisch menu met aperitief, amuses, live cooking van een vijfgangendiner en drank aan 159 euro per persoon. Voor het diner in Kinrooi doet Dinner On The Lake een beroep op John Parren Catering uit Maaseik. Nu de zon nog!

Van 8/4 tot 29/5 in jachthaven De Spaanjerd, Dalerweg 1 in Kinrooi. 159 euro per persoon. Info & reserveren: www.dinneronthelake.com