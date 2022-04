Red Lion Alexander Hendrickx ruimt met spelers van Hasselt Stix afval op in Bokrijk: “Zelfs een toiletpot gevonden”

Hoog bezoek woensdag in Bokrijk. Niemand minder dan Red Lion Alexander Hendrickx (28) kwam op bezoek. Daar had de olympische goudenmedaillewinnaar van Tokio een goede reden voor. Hij is ambassadeur voor de jaarlijkse zwerfvuilacties van Buurtsuper.be, de UNIZO-organisatie van zelfstandige buurtsupermarkten. En of de U14 van de plaatselijke hockeyclub Hasselt Stix hem een handje wilden helpen.