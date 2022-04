China noemt beelden uit Boetsja “diep verontrustend”

China heeft de gruwelijke beelden van lijken die zijn ontdekt in Boetsja, een voorstad van de Oekraïense hoofdstad Kiev, “diep verontrustend” genoemd. Peking gaat wel niet zo ver om Rusland met de beschuldigende vinger te wijzen.

De beelden vanuit Boetsja na de terugtrekking van de Russische troepen zorgden internationaal voor een algemene verontwaardiging en veroordeling van Rusland. De roep om een nieuwe golf van sancties tegen Moskou weerklinkt luid. Volgens een woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken moet “elke beschuldiging” echter “gebaseerd zijn op feiten.” “We mogen de humanitaire situatie niet mengen met de politiek”, aldus de zegsman.

Rusland heeft ontkend dat het voor de doden in Boetsja verantwoordelijk is. Moskou beschuldigt er Kiev van een en ander in scène te hebben gezet. De Verenigde Staten hebben opgeroepen bij een proces wegens oorlogsmisdaden de verantwoordelijken voor de slachtpartij te berechten. “Tot de resultaten van het onderzoek bekend zijn, moeten de partijen blijk geven van terughoudendheid en beschuldigingen zonder grond vermijden”, aldus de woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken.

Peking heeft de oorlog in Oekraïne nog altijd niet veroordeeld en neemt ook het woord ‘invasie’ niet in de mond.