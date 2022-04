Stiptheid treinen zakt onder 90 procent

De stiptheid van de binnenlandse treinen is in maart net onder de 90 procent gedoken. Over de hele maand kwam 89,9 procent van de treinen op tijd of met maximaal 6 minuten vertraging aan in Brussel of zijn eindstation, zo blijkt woensdag uit cijfers op de opendatawebsite van spoornetbeheerder Infrabel.

In maart vorig jaar bedroeg de stiptheid nog 92,3 procent. Ook in de eerste twee maanden van dit jaar reden de treinen stipter dan in maart: 93,6 procent in januari en 91,1 procent in februari.

Het is de tweede keer in een half jaar dat de stiptheid lager ligt dan 90 procent. Dat was ook het geval in oktober 2021 (89,6 procent). Voordien was het van eind 2019 geleden.

Tijdens de maand maart werden voorts 3.704 treinritten volledig of gedeeltelijk afgeschaft, of 3,1 procent van alle treinen. Het incident met de meeste impact was een spoorloper die op 29 maart in een bovenleidingspaal klom in Brussel-Noord, een van de drukste stations van het land. Daardoor was het treinverkeer er bijna een uur volledig onderbroken. Dat incident leidde tot 8.462 minuten vertraging en 95 afgeschafte treinen.