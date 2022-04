Angelo Gaytant (SV Zulte Waregem): “Ideale moment om jongeren speelkansen te geven”

Angelo Gaytant is al zeker van de tweede plaats in Play Off 2. — © VDB

Met een overtuigende 4-0-thuiszege tegen Charleroi heeft Essevee zich verzekerd van de tweede plaats in Play Off 2.

Coach Angelo Gaytant geeft de voorbije weken veel speelgelegenheid aan de youngsters binnen zijn kern. Dat pakte zaterdag tegen Charleroi goed uit. “Gezien we dit seizoen niets meer te winnen of te verliezen hebben, is dit het uitgelezen moment om speelkansen te geven aan de jongeren. Dit vooral met het oog op volgend seizoen. Zaterdag waren we van bij de aftrap dominant tegen Charleroi, maar omdat we wat te overhaast voetbalden, bleven de uitgespeelde kansen uit. De openingstreffer op slag van rust werkte bevrijdend. Daarna konden we de score vlotjes uitdiepen.”(tv)