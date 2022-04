Dit zijn de elftallen van de maand maart in de provinciale voetbalreeksen

De spanning stijgt. Op vrijdag 20 mei maken we op ons slotgala in de Versuz in Hasselt de laureaten in de twaalf Limburgse reeksen bekend. Wie is genomineerd en wie krijgt dus binnenkort een VIP-uitnodiging om samen met zijn ploegmaats een feestje te komen bouwen op onze (twintigste) jubileumeditie? Om de spanning nog verder op te bouwen, publiceren we alvast géén tussenstanden meer. De ploegen van de maand maart geven we wel nog (met uitzondering van eerste provinciale vrouwen, waar de competitie al afgelopen is). En nog twee weetjes: in eerste provinciale kroonden Jasper Vandebroek (Achel) en Tim Peters (Zonhoven) zich tot mannen van de maand en de prijs van ‘ploeg van de maand maart’ gaat naar vierdeprovincialer Leut (4B). Het aftellen naar de climax van het voetbalseizoen is duidelijk begonnen.