Jij denkt dat je optimistisch bent ingesteld? Ziet altijd de lichtpuntjes in de ellende? Let op, mogelijk ben je toxisch positief. Of dat is toch waar psychotherapeut Whitney Goodman voor waarschuwt. Volgens haar is geluk niet enkel een doel maar ook een verplichting geworden, en dat kan schadelijk zijn voor de gezondheid. “Ziekte of verdriet los je niet op met good vibes op Instagram.”