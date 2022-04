GETEST. Een plakker op de mond, hét recept voor een goede nachtrust? “Mijn lief zegt dat ik er belachelijk uitzie”

Slapen met een dichtgetapete mond: het klinkt als een ambetant scoutsspel, maar eigenlijk is het een bootcamp voor een gezond hoofd. We zouden immers collectief verleerd zijn om door onze neus te ademen ­– nochtans het beste startblok voor een goeie nachtrust. Amerikaans wetenschapsjournalist James Nestor testte het uit in zijn bestseller ‘Het nieuwe ademen’, mét glorieus effect. Wij knipten veertien plakkertjes, en gingen hem twee weken achterna.