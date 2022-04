Groen licht! Wout van Aert mag vanaf donderdag weer fietsen, Jumbo-Visma hoopvol voor Parijs-Roubaix

Wanneer dat zal zijn, is nog niet duidelijk, maar binnen het team hebben ze een deelname aan Parijs-Roubaix nog niet opgegeven. Of hij de startlijst van de Roubaix haalt, zal afhangen van de impact die zijn ziekte op zijn vormpeil heeft. Als dat niet of amper aangetast is, lijkt de kans groot dat Van Aert daar de strijd met Van der Poel en co kan aangaan, maar dat is voorlopig nog koffiedik kijken. Dat Van Aert niet of amper last had van symptomen kan in elk geval als een goed voorteken beschouwd worden.

Van Aert zit alvast niet in de selectie voor de Amstel Gold Race, de koers die hij vorig jaar nog won. Daarin rekent het Nederlandse team op Tiesj Benoot en Christophe Laporte als kopmannen.

LEES OOK.Dan toch goud voor Wout? Van Aert maakt er het beste van in quarantaine