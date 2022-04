Het aspergeseizoen is begonnen: op deze plekken in Limburg koop je ze kraakvers

LEES OOK. Daar zijn de asperges: onze chef geeft tips over hoe je ze het best kookt

Land- en tuinbouwbedrijf Driessens

In de hoevewinkel van Johan Driessens in Kinrooi, dé aspergegemeente bij uitstek, kan je niet enkel terecht voor verse asperges van het veld, maar ook voor heel wat ander lekkers. Johan teelt al dertig jaar asperges in volle grond. In de hoevewinkel verkoopt hij ook braadkippen van eigen kweek. Verder vind je er hapjes van asperges uit de diepvries: van bitterballen tot pies en zelfs aspergekaas van een kaasmaker net over de landsgrens.

Land- en tuinbouwbedrijf Driessens, Haeldersheidestraat 6 in Kinrooi. De hoevewinkel is open van ma tot za van 8 tot 18 uur en op zo van 8 tot 12 uur.

Info: www.facebook.com/aspergesdriessens

Aspergehoeve Lavrijsen

In 1989 ging akkerbouwbedrijf Lavrijsen in Herk-de-Stad van start met de teelt van asperges. In 2014 namen zoon Luc en schoondochter Sofie het bedrijf over. Ze focussen zich sindsdien bijna volledig op asperges. Van aanplant tot oogst, sorteren en schillen: alles gebeurt in eigen huis. Met veel passie. Want de koningin van de groenten verdient het volgens Luc en Sofie om met liefde en aandacht behandeld te worden. Je kan ze in verschillende maten, diktes, en vormen kopen in de hoevewinkel met zicht op het aspergeveld.

Aspergehoeve Lavrijsen, Herkkantstraat 47 in Herk-de-Stad. De winkel is open van ma tem za van 8.30 tot 12 uur en van 13 tot 18.30 uur, op zondag en feestdagen van 8.30 tot 12.30 uur.

Info: www.aspergehoevelavrijsen.be

Aspergeboerderij Beliën – Sevens

In de hoevewinkel van Aspergeboerderij Beliën – Sevens in Hamont kan je niet enkel verse asperges, maar ook heerlijke aspergekroketjes, aspergesoep en ander lekkers kopen. Check alvast de online hoevewinkel. Geen zin om zelf te koken? De aspergeteler plaatste een automaat aan het bedrijf waar je 24 op 7 terecht kan voor allerlei lekkere asperge- en andere gerechten.

Aspergeboerderij Beliën – Sevens, Kleine Haart 31A in Hamont-Achel. Open van ma tem vrij van 8 tot 18 uur, za van 8 tot 17 uur, zon- en feestdagen van 8 tot 13 uur.

Info: www.aspergeboerderij.be

Asperges Hertenveld

Het telen van asperges is de passie van Koen en Nathalie van Asperges Hertenveld in Bilzen. Het bedrijf legt zich de laatste jaren steeds meer toe op de aspergeteelt. Van planten, oogsten, wassen, sorteren tot schillen en verpakken: het hele proces gebeurt in eigen huis. De teelt is trouwens bijvriendelijk, want de akkerranden worden tijdens het aspergeseizoen ingezaaid met een speciaal samengesteld bloemenmengsel.

Asperges Hertenveld, Hertenweg 5 in Bilzen. Tijdens het aspergeseizoen is de hoevewinkel open van ma tem za van 9 tot 18 uur, zo van 9 tot 12.30 uur.

Info: www.aspergeshertenveld.be

Landvers

Sinds jaar en dag heeft de Nederlandse aspergeteler van Meijl, met aspergemerk Landvers, een aspergeveld in Pelt. In het seizoen wordt er een tijdelijke winkel langs het veld gebouwd en kan je er asperges, geschild of ongeschild, rechtstreeks van het veld kopen. Een drietal jaar geleden opende Landvers ook in Alken naast het aspergeveld een winkel.

Landvers, Napoleonweg in Pelt. De winkel is open van ma tot za van 10 tot 18 uur, zo van 10 tot 14 uur. In Alken, Meerdegatstraat 152, is de winkel open op woe en za van 10 tot 17 uur. Info: www.landvers.com