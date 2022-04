Vitoria-Gasteiz - Zamudio 185 km

Na een vlakke aanloop van zestig kilometer krijgen we een pittig gekruide finale met officieel vier hellingen waaronder de beruchte Urruztimendi, twee kilometer klimmen aan elf procent maar met uitschieters van achttien procent. In volle finale wacht ook nog de beklimming van Vivero, zes kilometer aan meer dan zes procent. De klassementsrenners zullen zich tonen. De aankomst is voorzien omstreeks 17u30.(gvdl)