DIEST

Één op 50.000 loopt het risico de zeldzame zenuw- en spierziekte Ataxie van Friedreich (FA) op te lopen. Toch zijn de broers Tuur (12) en Roel (6) Van Och uit Kaggevinne (Diest) erdoor getroffen. Omdat de kostprijs van hun behandeling neerkomt op 27.000 euro voor een jaar, start de familie een geldinzameling via vzw You for Two.