Prominent ultranationalistisch Russisch politicus Vladimir Zjirinovski overleden

De ultranationalistische Vladimir Zjirinovski, veteraan uit de Russische politiek, is overleden op 75-jarige leeftijd na een aanslepende ziekte. Dat heeft voorzitter Vjatsjeslav Volodin van het Russische Lagerhuis woensdag bekendgemaakt. Al wekenlang schreven Russische media dat hij voor zijn leven vocht nadat hij Covid-19 had opgelopen. Volodin had het over een “aanslepende ziekte”.

“Zijn persoonlijkheid is zo enorm dat het moeilijk is om de ontwikkeling van het politieke systeem van het moderne Rusland zonder hem voor te stellen”, schreef Volodin op de berichtendienst Telegram over de controversiële leider van de rechts-populistische LDPR, die er altijd over waakte de Russische president Vladimir Poetin niet tegen te werken.

De als extreemrechts bestempelde Zjirinovski nam deel aan bijna alle presidentsverkiezingen in het moderne Rusland en zijn partij was altijd vertegenwoordigd in lokale en nationale organen, waar hij de rol speelde van de luidruchtige maar niet al te rebelse opposant.

Het zijn zijn tirades, zijn oorlogszuchtige uitbarstingen en zijn potsierlijke optredens die in het geheugen van de Russen gegrift blijven. Hij gooide bijvoorbeeld ooit ook een glas water naar zijn tegenstander in een debat en trok een vrouwelijk parlementslid aan het haar.

Zijn laatste uitbarsting kwam er op 27 december vorig jaar, toen hij voorspelde dat 2022 “geen vreedzaam jaar zal worden, maar het jaar waarin Rusland weer een grootmacht wordt”. Hij riep ook op te “wachten op 22 februari.” Toeval of niet, op 21 februari erkende Vladimir Poetin de pro-Russische separatisten in de Donbas-regio in Oekraïne. Drie dagen later stuurde hij zijn troepen naar Oekraïne.

Zijn dood is “een klap voor Rusland, voor het leger en zijn aanhangers”, reageerde zijn Liberaal-Democratische Partij van Rusland (LDPR), die hij meer dan 30 jaar heeft geleid. Zijn collega-parlementsleden hielden een minuut stilte in de Doema als eerbetoon aan de explosieve persoonlijkheid.