Er groeit en broeit kunst op het industrieterrein in Zwartberg

In een gouden tempel tussen villa’s, arbeiderswoningen en industriepanden kan u Limburgs kunsttalent ontdekken samen met een expo/installatie van Koen Vanmechelen. ‘Uitgestald-1’ en ‘Couveuse’ lanceren een nieuw hoofdstuk in het expoverhaal in Limburg.

Initiatiefnemer is Danny Weckx (54), een ondernemer uit Genk met een hart voor kunst. In Zwartberg toont hij al een poos kunst op twee plekken, beiden op een kiezelworp van Labiomista. Enerzijds kan je er expo’s zien in de villa van de vroegere dokter van de mijn van Zwartberg - pal tegenover de vroegere ingang van de mijn -, anderzijds maakte hij van een industrieel pand iets verderop een galerie waar hij hedendaags werk toont. Met een voorliefde vaak voor artiesten uit Zuid-Afrika. “Ik was er op reis en raakte onder de indruk van de hedendaagse kunst die er gemaakt wordt”, zegt hij. “Later dit jaar tonen we hier een expo van Kendell Geers”, zegt Weckx. “Uitgestald wil een galerij zijn met een internationale blik.”

© luc daelemans

Sperma van hanen

Maar nu staan Limburgers in de picture. Weckx verbond zijn Uitstalling Gallery met een loods erlangs, die nu Kube Gallery is. Een grote ruimte. Goud van buiten, wit van binnen, met erg hoge plafonds. “Daardoor kan je hier museaal werken”, zegt hij. De eerste naam die exposeert in Kube is zijn artistieke buurman Koen Vanmechelen. Die toont er Couveuse, een grote expo/installatie over (nieuw) leven. Er staan sculpturen van hybride vormen tussen vogel en reptiel, er hangt een gigantische broedlamp die warm licht laat schijnen over een grote cirkel met zaden. Op video is bewegend beeld te zien van een eicel en sperma van hanen. Couveuse staat als eerste expo in Kube zo ook symbool voor nog meer en nieuw artistiek leven in de Marcel Habetslaan in Zwartberg.

© luc daelemans

© luc daelemans

101 boeken

Tegelijkertijd is er vlak naast Couveuse in Uitgestald-1 werk te zien van 17 (jonge) Limburgse kunstenaars. “We kregen 180 reacties binnen op een open call. Een jury maakte de selectie. Ze hebben allemaal één werk gemaakt voor een boek, uitgebracht op 101 unieke exemplaren. De werken die in het boek verzameld zijn, kan je op deze expo tegen de muur zien hangen. Koen Vanmechelen levert ook een bijdrage. Hij is peter van het project.”

Lees verder onder de foto’s.

© Stefaan Vermeulen

© Lennert Berx

© Gideon Kiefer

© Gommaar Gilliams

De kunstenaars die een bijdrage leveren zijn Elise Berkvens, Lennert Berx, Manu Bloemen, Tim Caenepeel, Vincent Dankaerts, Tine Deboelpaep, Gommaar Gilliams, Vicky Gruyters, Joke Hansen, Gideon Kiefer, Steven Antonio Manes, Annebeth Nies, Superview Tv, Niels Vaes, Elia Vanderheyden, Stefaan Vermeulen en Kristof Vrancken. Een boek kost 975 euro, waar je dan in ruil 18 kunstwerken voor in de plaats krijgt.

Couveuse loopt tot 26 juni. Uitgestald-1 tot 8 mei. Alle info: www.uitstalling.com