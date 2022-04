Brutale overval op escorte komt man uit Tessenderlo mogelijk op vijf jaar cel te staan

Het openbaar ministerie heeft op woensdag voor de Leuvense correctionele rechtbank vijf jaar cel en 250 uur werkstraf gevorderd voor de verdachten van een brutale overval in Aarschot eind 2019. De twee zouden een escorte in haar huis bedreigd hebben met wapens, bestolen hebben voor 800 euro en betast hebben.

De overval vond plaats in de nacht van 23 op 24 december 2019. Rond middernacht belden de twee beklaagden, Damiano E. (22) uit Nederland en Sascha C. (28) uit Tessenderlo aan bij het slachtoffer. De beklaagden hadden eerder met een Nederlands telefoonnummer een afspraak gemaakt bij de escorte en zich daarbij voorgedaan als een Nederlandse politicus, die om discretie had gevraagd.

De twee richtten meteen twee vuurwapens op de vrouw en bleken ook een mes bij zich te hebben. Ze sleurden haar aan het haar de living in en vroegen haar waar haar geld was. Uiteindelijk gingen ze aan de haal met 800 euro, een laptop, een horloge en juwelen. Het slachtoffer moest haar bovenkleding uitdoen om met ducttape gebonden te worden. De beklaagden zouden haar toen ook betast hebben.

Damiano E., die ondertussen vast zit voor onder andere bendevorming, hield zijn onschuld vol tijdens het proces. Zijn advocaat hoopte op een milde straf, als de feiten bewezen zouden zijn, aangezien er in andere zaken nog grote straffen zijn cliënt boven het hoofd hangen. Sascha C. zou schulden gehad hebben en vijftig euro gekregen hebben van E. als beloning. Ondertussen zou hij zijn leven wel op het juiste pad gekregen hebben en bijna schuldenvrij zijn.

De rechtbank zal uitspraak doen op 4 mei.