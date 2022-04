Extreem giftige adder gevonden bij logistiek bedrijf in Overpelt: “Er is zelfs geen tegengif”

Medewerkers van het Natuurhulpcentrum hebben dinsdagvoormiddag een Palestijnse adder opgehaald bij een logistiek bedrijf in Overpelt. De extreem giftige slang zat verstopt in een lading die uit Israël kwam.

De Palestijnse adder komt frequent voor in Israël, Palestina, Syrië, Libanon en Jordanië. “We hadden een foto gekregen van het bedrijf en beslisten om zo snel mogelijk ter plekke te gaan. Het gaat immers om een zeer giftige addersoort”, zegt Sil Janssen van het Natuurhulpcentrum. “Er bestaat zelfs geen tegengif voor. Wie door deze slang gebeten wordt, heeft grote problemen. We hadden het geluk dat het koud weer is, dan zijn slangen minder beweeglijk. In het geval van deze Palestijnse adder is dat een voordeel, want de soort staat gekend als erg agressief.”

Een medewerker van het Natuurhulpcentrum kon de Palestijnse adder vangen. — © RR

Gewapend met een dikke jas en speciale handschoenen heeft een medewerker van het Natuurhulpcentrum de slang gevangen. “Het dier zit nu in een afgesloten bak. We willen het dier ook niet langer dan nodig opvangen en zullen het zo snel mogelijk naar het Waalse laboratorium Alphabiotoxine brengen. Daar wordt antigif geproduceerd en onderzoek gedaan naar slangengif voor de ontwikkeling van nieuwe medicijnen”, aldus Janssen.

rd