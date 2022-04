Serena Williams getuigt over traumatische bevalling: “Ik had het gevoel dat ik aan het sterven was”

Serena Williams heeft in een uitgebreid opiniestuk – getiteld ‘Hoe Serena Williams haar eigen leven redde’ – voor de Amerikaanse editie van het lifestyleblad ‘Elle’ openhartig gesproken over de moeizame bevalling van dochter Olympia in 2017 en de daaropvolgende medische lijdensweg.

Williams (40) beviel in 2017 met een keizersnede. “Een beslissing die mijn dokter nam, en één waarvoor ik dankbaar ben. Zij maakte me meteen duidelijk dat er geen tijd meer was voor een epidurale verdoving of meer persen. Had ze me de keuze gegeven, ik was eronderdoor gegaan. Ik kan niet goed beslissingen nemen.”

De procedure verliep echter niet probleemloos. Williams vertelt hoe ze na afloop wakker werd en haar lichaam niet kon bewegen. Half bewusteloos vroeg ze een verpleegster of ze geen bloedverdunner moest krijgen. Bij Williams werden in 2010 namelijk bloedklonters gevonden in de longen. “Ik vroeg aan een verpleegster of ik dat medicijn kon krijgen, maar niemand luisterde echt naar wat ik aan het zeggen was. De redenering was dat een bloedverdunner ervoor kon zorgen dat de wonde aan de keizersnede kon beginnen te bloeden. Dat klopte, maar ik bleef toch aandringen, hoewel ik op dat moment ondraaglijke pijn leed.”

Vele operaties

Op dat moment begon Williams naar eigen zeggen ook te hoesten, wat ertoe leidde dat de hechtingen aan de keizersnede barstten en ze geopereerd moest worden. “Dat was de eerste van vele operaties die zouden volgen”, aldus Williams. Bij het hoesten had ze namelijk ook een embolie en verschillende bloedklonters ontwikkeld in een ader en in haar buik.

Ook na de daaropvolgende operatie vroeg Williams met nadruk aan een verpleegster om een scan van haar longen en om bloedverdunners, maar ook die verpleegster luisterde niet. “Ze zei: Ik denk dat al die medicijnen je een beetje gek maken. Ik zei: Nee, ik zeg je wat ik nodig heb.” Ditmaal met succes: “Ik vocht hard, en kreeg mijn scan. En kijk eens aan: ik had een bloedklonter in mijn longen, en ze moesten die verwijderen voor hij mijn hart bereikte.”

Leven en dood

Williams onderging vervolgens vier operaties. “Zwarte vrouwen hebben drie keer meer kans om te sterven dan blanke vrouwen in de Verenigde Staten”, schrijft ze. “Veel van die overlijdens zijn vermijdbaar. Gehoord worden en gepast behandeld worden, was voor mij het verschil tussen leven en dood.”