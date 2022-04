BS De Sprong geniet van een gezond paasontbijt

Tijdens het schooljaar worden in GO! De Sprong heel wat activiteiten georganiseerd rond algemene gezondheid zoals een goede lichaamshygiëne, tandjes poetsen, handjes wassen, sportactiviteiten... Maar ook specifieke onderwerpen rond gezonde voeding komen aan bod: voeding in vakjes, een brooddoos vol gezondheid, Oog voor Lekkers, gezonde tussendoortjes, het drinken van water in de klas...

Aangezien het ontbijt één van de belangrijkste eetmomenten van de dag is, bood de school alle kinderen op vrijdag 1 april 2022 een heerlijk paasontbijt aan. Dit ontbijt kregen de kinderen gratis aangeboden door de school. De kinderen moesten die dag thuis niet ontbijten want in de refter hebben ze hun buikje lekker kunnen vullen met een gezond en gevarieerd ontbijt.Maar uiteraard had de paashaas ook nog een kleine verrassing voor alle leerlingen in petto. De kleurrijke, originele en zelfgemaakte paasmandjes bleven niet leeg. Het harde werken aan die mandjes werd beloond met enkele paaseitjes om lekker op te eten tijdens de vakantie.