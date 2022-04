Kinderen van De Sprong zijn dol op chocolade

Juf Elke en juf Veerle van BS De Sprong zijn dol op chocolade. In de klas hadden ze het uitgebreid over overheerlijke chocolade, kippen en hun eieren, konijnen… Een aantrekkelijk en leerrijk thema waarbij de wereld werkelijk de klas betreedt : kippen op school, konijnen op school, organiseren van een chocoladeatelier… Dankjewel aan de ouders van Jitske en de ouders van Ibrahim, Muhammed en Ömer, omdat zij op bezoek zijn geweest met de kip en het konijn.

Waarvan wordt chocolade gemaakt? Wat is het verschil tussen pure, melk- en witte chocolade? Heb je ook goedkopere chocolade en smaakt die hetzelfde? Op deze vragen kregen de leerlingen van het eerste leerjaar van GO! BS De Sprong eerst en vooral een antwoord in de klas aan de hand van een educatieve film, reflecteren over het leven hier en elders, proeven van chocolade, chocolade in andere vormen… Daarna kregen de leerlingen een professionele uiteenzetting over hoe chocolade gemaakt wordt. Maar waarvoor ga je eigenlijk op bezoek bij een chocolatier? Natuurlijk hebben alle kinderen, en ook de juffen, een keertje mogen proeven van die overheerlijke artisanale paaseitjes gemaakt door Maurice en Eveline. En om het thema nog leuker af te sluiten, gingen ze aan de slag met de peters en meters van het zesde leerjaar. Samen met de kinderen en de juffen en de meester organiseerden ze enkele chocoladeateliers waar de leerlingen zelf aan de slag mochten gaan met chocolade zoals het maken van chocoladepudding en een paashaas gemaakt van brood en chocoladesnoepjes.