Al 105 bevestigde salmonellagevallen in Europa na uitbraak bij Ferrero, autoriteiten starten onderzoek

De uitbraak gelinkt aan chocoladeproducten van Ferrero die geproduceerd zijn in de fabriek in Aarlen verspreid zich snel door Europa, aldus de gezondheidsautoriteiten in een mededeling. Het eerste geval werd op 7 januari gedetecteerd in het Verenigd Koninkrijk, sinds 17 februari werden in verschillende landen besmettingen gedetecteerd.

In totaal zijn 134 salmonellagevallen mogelijk gelinkt aan de uitbraak bij Ferrero. Bij 105 daarvan is de link zo goed als zeker bevestigd, 29 gevallen worden nog onderzocht. In ons land wordt onderzocht of 26 gevallen gelinkt zijn aan de uitbraak, er zijn in België nog geen bevestigde gevallen. Het Agentschap Zorg en Gezondheid zei gisteren/dinsdag dat een brononderzoek uitgevoerd wordt naar 16 gevallen van salmonella, het FAVV sprak woensdag van een twintigtal mogelijke gevallen.

In het VK zijn 63 gevallen al zeker gelinkt aan de chocoladeproducten, in Frankrijk zijn dat er twintig, in Ierland tien, in Duitsland en Zweden telkens vier, in Nederland twee en in Luxemburg en Noorwegen telkens één. In Duitsland wordt ook nog een mogelijke link onderzocht bij drie gevallen.

EFSA wijst erop dat niet alle landen op dezelfde manier onderzoek voeren naar salmonellauitbraken, waardoor de kans bestaat dat er gevallen onder de radar blijven.

De uitbraak gelinkt aan Ferrero wordt gekarakteriseerd door een ongewoon hoog aandeel kinderen dat gehospitaliseerd is. Sommigen van hen hebben ernstige symptomen zoals bloed in de stoelgang. Op basis van interviews met patiënten en analytische studies werden chocoladeproducten gedefinieerd als de waarschijnlijke besmettingsbron.

De EU-autoriteiten onderzoeken de beschikbare data van de verschillende landen en zullen in de week van 11 april hun eerste bevindingen publiceren.