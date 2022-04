Kourtney Kardashian en Travis Barker trouwden stiekem, ook deze celebs gaven elkaar in het geheim het jawoord

Volgens Amerikaanse media zouden Kourtney Kardashian en Travis Barker stiekem in het huwelijksbootje gestapt zijn in Las Vegas. Ze zijn alleszins niet de enige celebs die elkaar in het geheim het jawoord gaven: een overzichtje.

Terwijl sommige beroemdheden alles uit de kast halen om hun huwelijk te plannen, kiezen anderen voor een kleinere, intiemere ceremonie. Soms gewoon met z‘n tweeën zonder familie en vrienden te verwittigen.

Demi Moore en Bruce Willis

Demi Moore en Bruce Willis hadden slechts drie maanden verkering voordat ze in 1987 in een suite in een hotel in Las Vegas trouwden. Het koppel beëindigde hun twaalfjarig huwelijk in 2000 na samen drie kinderen te hebben gekregen: Rumer, Scout, en Tallulah. Ze zijn altijd goede vrienden gebleven.

Kim Kardashian en Damon Thomas

Kourtney is niet de eerste Kardashian die in het geheim trouwt. Zus Kim ging haar al voor en trouwde in 2000 met muziekproducent Damon Thomas. Zij was destijds 19 jaar oud en Thomas was 10 jaar ouder. Kardashian en Thomas gingen in 2004 uit elkaar, waarbij de realityster in de echtscheidingspapieren huiselijk geweld aanvoerde.

Britney Spears en Jason Alexander

In wat mogelijk een record is voor het kortste huwelijk ooit, trouwde popster Britney Spears op 3 januari 2004 in Las Vegas met haar jeugdliefde Jason Alexander. Nog geen 55 uur laten was het sprookje voorbij en werd het huwelijk nietig verklaard.

Jessica Alba en Cash Warren

Actrice Jessica Alba ontmoette filmproducent Cash Warren op de set van Fantastic Four in 2004. Het koppel trouwde in een opwelling in 2008 toen de actrice negen maanden zwanger was van hun eerste kind, Honor, en zijn nu al meer dan dertien jaar getrouwd. In een post op Instagram ter ere van de elfde trouwdag van het koppel, blikte Warren terug op de onverwachte huwelijkssluiting: “Het was niet de droombruiloft die je verdiende, sterker nog, het was lachwekkend onhandig.”

Billy Bob Thornton en Angelina Jolie

De stormachtige relatie van Angelina Jolie en Billy Bob Thornton begon op de set van de film Pushing tin in 1999, en ze trouwden slechts 2 maanden later in Las Vegas. Thornton was nog verloofd met actrice Laura Dern toen hij trouwde met Jolie, die 20 jaar jonger was dan hij. De gepassioneerde romance van het koppel was jarenlang voer voor de roddelpers (ze droegen flesjes met elkaars bloed om hun nek), maar uiteindelijk doofden de vlammen. Jolie en Thornton scheidden in 2002, maar zijn tot op de dag van vandaag goede vrienden.

Gwyneth Paltrow en Chris Martin

Gwyneth Paltrow en Coldplay-zanger Chris Martin trouwden in 2003. Het nieuws van de geheime bruiloft kwam kort nadat het koppel had aangekondigd dat ze hun eerste kind verwachtten. Ze waren 10 jaar getrouwd voordat ze in 2014 hun scheiding bekendmaakten.

Mariah Carey en Nick Cannon

Na slechts een paar weken van daten zijn Mariah Carey en Nick Cannon in het geheim op de Bahamas getrouwd. “We vertelden het alleen aan mensen die het moesten weten”, zei de zangeres hier later over. “Tegen alle anderen zeiden we dat we naar de Bahama‘s gingen om een videoclip op te nemen. Als we een miljoen mensen hadden meegenomen, zou het duidelijk zijn geweest dat we geen video aan het opnemen waren.” Het koppel was getrouwd van 2008 tot 2016 en hebben samen twee kinderen: de tweeling Moroccan en Monroe.

Joe Jonas en Sophie Turner

De middelste Jonas Brother ontmoette actrice Sophie Turner via wederzijdse vrienden in 2016 en vroeg haar een jaar later in 2017 ten huwelijk met een diamanten ring van 150.000 dollar. Het stel schokte fans toen ze na de Billboard Music Awards op 1 mei 2019 in de Little White Wedding Chapel in Las Vegas in het huwelijksbootje stapten. Vriend van de bruidegom deejay en producer Diplo streamde de ceremonie live op Instagram, waarop te zien was hoe het stel snoepringen uitwisselde als trouwringen. De volgende maand deed het pasgetrouwde stel het nog eens over in het bijzijn van hun familie en vrienden in een prachtig achttiende-eeuws Frans château.