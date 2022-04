Tim Merlier in dienst van Jasper Philipsen: “Ik word betaald door de ploeg, dus moet orders opvolgen”

De Ronde van Vlaanderen is nog maar pas verteerd of daar is de volgende Vlaamse voorjaarskoers al. In de Scheldeprijs willen de sprinters terug aanknopen met de zege. Wij polsten vlak voor de start hoe de favorieten zich voelen.

Jasper Philipsen: “De ene wedstrijd is voor mij, de andere voor Tim: vandaag is het voor mij”

Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix) won vorig jaar de Scheldeprijs en komt dus met het nummer één aan de start. “Wel leuk, dat is nog niet te vaak gebeurd. Hopelijk gebeurt dat in de toekomst vaker”, zei de Limburgse sprinter voor de start. “Ik verwacht een beetje dezelfde wedstrijd als vorig jaar. Het zal zeker oorlog zijn van bij het begin en dan moeten we zien dat we vooraan zitten.” Philipsen krijgt vandaag vol zijn kans, Tim Merlier mag de sprint aantrekken. “We proberen onze krachten te bundelen. De ene wedstrijd is voor mij, de andere voor Tim. Ik ga proberen te winnen vandaag en dan zien we wel voor de volgende wedstrijden.”

Tim Merlier: “Ik word betaald door de ploeg, dus moet orders opvolgen”