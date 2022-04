Gevechten tussen leger en M23 hervat in oosten van Congo

“Het leger valt alle posities van M23 aan in Musongati, Tchanzu et Runyoni”, heuvels in het territorium van Rutshuru die begin vorige week werden ingenomen door de rebellen van de Mouvement du 23 mars, aldus de voorzitter van het maatschappelijk middenveld.

“De vijand bevindt zich op ons territorium, het is normaal dat we vechten tot we ze weer naar buiten duwen”, zegt ook de kabinetschef van de militaire administratie van het territorium. Volgens hem hebben de rebellen de heuvel van Bugusa verlaten, niet ver van de naburige regio Goma, aan de Oegandese grens, “nog voor het leger aankwam in de zone”.

M23, ook “het revolutionair leger van Congo” genoemd, stamt af van een oude Congolese Tutsi-rebellengroep. De beweging werd in 2013 verslagen door het leger maar dook eind vorig jaar weer op en beschuldigde de autoriteiten van Kinshasa ervan hun deel van de engagementen rond de demobilisatie van strijders niet na te leven.

Op 28 en 29 maart verliet de groep zijn basissen in hoger gelegen gebieden om doelwitten van het leger aan te vaellen in Runyoni en Tchanzu, waar acht blauwhelmen omgekomen zijn toen hun helikopter om een nog onbekende reden crashte.

Na twee dagen van hevige gevechten, waardoor tienduizenden dorpsbewoners richting het centrum van Rutshuru en Oeganda vluchtten, hadden de rebellen een eenzijdig staakt-het-vuren afgekondigd. Ze gaven aan een vreedzame oplossing van de crisis te willen. Sindsdien heeft het leger versterking gestuurd naar de regio en de bevolking verwachtte dan ook dat de gevechten zouden hervatten. Ze weigeren tot nu toe om terug te keren naar hun dorpen die gecontroleerd worden door de rebellen.