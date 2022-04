Genkse brandweer ruimt lekkend vat salpeterzuur op bij H.Essers

Genk

De brandweer van Genk kreeg woensdag rond 7.30 uur een melding binnen over een lekkend vat salpeterzuur bij transportbedrijf H.Essers op de Transportlaan. Bij aankomst bleek het te gaan om een gekanteld vat. Deze lag in een van de bedrijfshallen waarna ze bij de firma tot een evacuatie van de aanwezige werknemers overgingen.

Niemand raakte gewond en er was evenmin gevaar voor de omgeving, maar omdat salpeterzuur een bijtende en dus gevaarlijke vloeistof is stuurde de brandweer een gespecialiseerd team ter plaatse. Zij droegen beschermende kledij tijdens de opruimwerken. In totaal ging het om zo’n 200 liter. Dat werd op een veilige manier afgevoerd. Na het ventileren van de hal kon er doorgewerkt worden. ppn