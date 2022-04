Nora Gharib: “Ik wil graag nog kinderen. Maar daar moet ik eerst iemand voor zien te vinden”

Nora Gharib: “Die samenhorigheid in de ramadan is zo mooi. Ik krijg er kippenvel van. Het is zoals met België dat op het WK voetbal mag spelen.” — © Inge Kinnet

Maak een programma dat Blind gesprongen heet, en je kunt ze verwachten, de vragen over de grote sprongen in je leven. Gelukkig heet de presentatrice dan Nora Gharib en staat er op openheid bij haar geen rem. “Mijn leven is enorm veranderd sinds mijn scheiding. Maar het is hard wie ik ben: iemand die voor zichzelf wil kunnen zorgen.” En voor haar dochtertje, natuurlijk.