Wat is er deze week te doen in uw buurt? Dit zijn de tips van onze redactie

Er is beter weer op komst en dat is alleen maar positief voor de vele activiteiten tussen de bloesems. Wandelliefhebbers komen trouwens het hele weekend aan hun trekken, want er wordt wat afgewandeld in Limburg.

Concert tussen de bloesems

De fruitbloesems in Haspengouw staan in volle bloei. De ideale plek voor een mooi concert. De Koninklijke Harmonie Eendracht is Macht Mechelen-Bovelingen, fruitbedrijf Libert-Monard en Toerisme Heers slaan de handen in elkaar en organiseren op 10 april een aperitiefconcert in het mooie decor van de ontluikende natuur.

Op 10/4 om 11 uur in Fruitbedrijf Libert-Monard, Gelindenstraat 75 in Heers. Gratis toegang, reserveren niet nodig. Info: www.heers.be/toerisme

© Toerisme Heers

Op zoek naar de roerdomp

Ga samen met een gids en Toerisme Zonhoven op pad op zoek naar de zeldzame roerdomp. Trek samen naar het leefgebied en ontdek hoe de omgeving de laatste jaren sterk verbeterd is. De roerdomp is een reigerachtige, ietwat mysterieuze vogel. Door zijn bruine schutkleuren valt hij moeilijk op. De zeldzame vogel is de adoptiesoort van de gemeente.

Op 9/4 om 14 uur aan parking Heidestrand, Zwanenstraat 105 in Zonhoven. Info & reserveren: www.zonhoven.be/producten/detail/703/themawandelingen

© Frans Van Bauwel

Ontbijt en wandeling tussen de bloesems

Start je zondag op z’n best met een lekker ontbijt tussen de bloesems. Daarvoor kan je terecht in BelOrta Bloesembar in Sint-Truiden. Tussen 9 en 10.30 uur wordt er een compleet bloesemontbijt in de overdekte tent geserveerd. Te veel gesmuld? Geen probleem, er volgt nog een gegidste bloesemwandeling van 3 kilometer langs appel- en perenplantages.

Op 10/4 vanaf 9 uur in de Jufferstraat in Sint-Truiden. Info & reserveren: www.bloesembar.com

© BelOrta Bloesembar

Beleef de lente in Genk

Ontdek met het hele gezin wat de lente in het Heempark in Genk en omgeving te bieden heeft. Samen met een gids ontdek je welke voorjaarsbloeiers hun kopjes boven de grond steken en ga je op zoek naar bloemen. Je leert welke dieren, insecten en vogels deze periode extra actief zijn. Samen met het hele gezin maak je kennis met de ontluikende lente.

Op 10/4 om 14 uur in het Heempark, Hoogzij 7 in Genk. Info & tickets: www.kattevennen.be

© Stad Genk

Jee Kast en Delphine Lecompte in dialoog

Woordkunstenaar Jee Kast uit Hasselt laat met slampoetry, verhalende teksten en poëzie op het podium, zien wat speelt in de maatschappij. Hij poogt in dialoog te gaan met Delphine Lecompte, de humoristische dichteres die na hem het podium van de Zeepziederij in Bree zal betreden.

Op 9/4 om 20.15 uur in De Zeepziederij, Malta 11 in Bree. Info & tickets: www.zeepziederij.be

© Mine Dalemans

Op dierensafari in Kiewit

Hoe groot is de kans dat je in één wandeling een neushoorn, koala, dolfijn en hert tegen het lijf loopt. In april ontmoet je ze allemaal in Domein Kiewit in Hasselt. Kinderen tot 8 jaar kunnen tot eind april met schatkaart op zoek naar de verschillende dieren. Wie de wandeling nog leuker wilt maken, vindt op de website allerlei opdrachten én een vlog van de stadsbioloog.

Tot 30/4 in Domein Kiewit, Putvennestraat 108 in Hasselt. Meer info en de schatkaart downloaden: www.hasselt.be/nl/dierensafari

© Kobe Vanderzande

Grashoppers

Circus Katoen brengt Grashoppers in Pelt. Het is een bijzondere voorstelling met een stuk gras in de hoofdrol. Met de grasmat wil Circus Katoen op een speelse manier de kwetsbaarheid, maar ook de veerkracht van de natuur uitbeelden. De artiesten transformeren het gras tot een object dat ze kunnen manipuleren en controleren.

Op 9/4 om 19 uur in CC Palethe, Jeugdlaan 2 in Pelt. Info & tickets: www.palethe.be

© Heroen Bollaert

Plant gezocht?

Op zoek naar een leuke plant? In Alken vindt op 10/4 de Alkense Plantendag plaats. Verschillende plantenleveranciers tonen er hun mooiste goed. De Imkersbond De Vlijtige Bestuivers en Landelijke Gilde hebben er een stand. Je kan er terecht voor meer info over bijvriendelijke planten. Daarnaast zullen verschillende voedingsproducenten uit de korte keten er lekkers verkopen.

Op 10/4 van 9 tot 17 uur, GC Sint-Jorisheem, Hendriksveldstraat in Alken. Info: www.alken.be/gratisbijvriendelijkeplant

© Plantendag Alken

Fietserdefiets

De Fietsbond organiseert samen met stad Genk op 10 april de Fietsdag Genk. Je kan er fietsen kopen of verkopen op de tweedehandsbeurs. Wat je niet verkocht hebt, kan je schenken aan de Fietsbieb Genk. Kom je kennis over de fietsregels wat opfrissen, leer hoe je je fiets kan onderhouden en wat je met de fiets-gps moet aanvangen.

Op 10/4 van 14 tot 16 uur aan het Stadhuis, Stadsplein 1 in Genk. Info: www.fietsdaggenk.be

© Stad Genk

Jongleertalent op het podium

De Duitse jongleur Matthias Romir is te gast in Heusden-Zolder. De jongleur behoort tot de wereldtop. Haast zonder woorden, soms met muziek of korte videofragmenten, toont hij zijn beste kunstjes op het podium. Hij stapt af van de oubollige circusclichés, maar brengt een mix van circus, humoristisch theater en beeldende kunst.

Op 09/4 om 20.15 uur in CC Muze, Marktplein 3 in Heusden-Zolder. Info & tickets: www.muze.be

© Tom Schneider

Uitgebreide agenda

VARIA

Zaterdag 9 april

Boekvoorstelling Leesje en Wurm

Illustrator Frank Daenen en schrijfster Siska Goeminne stellen hun boek Leesje en Wurm voor, een verhaal over dwalen in verhalen.

Bibliotheek Genk, Stadsplein 3 in Genk.

Van 11 tot 12 uur

Basistarief: gratis

WANDELING

Zaterdag 9 april

Kapellekenstocht

De Anjertrippers organiseren hun Kapellekenstocht, een bosrijke wandeling langs de mooiste kapellen van de gemeente.

Buurthuis De Locht, Lochtstraat 44a in Hechtel-Eksel.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zaterdag 9 april

Lentetocht

Vlak bij de Nederlandse grens ligt het dorp Eigenbilzen, wandel door de landelijke omgeving en tussen de omliggende dorpjes.

Zaal Hartenberg, Hartenberg 12 in Bilzen.

Van 7 tot 15 uur

Basistarief: 3 euro

Zondag 10 april

Wandeling in het Wik

Trek met een natuurgids op pad in het Wik. Het natuurgebied is enkel toegankelijk onder leiding van een gids.

Wandelgebied Bokrijk-Kiewit, Craenvenne in Genk.

Van 9 tot 12 uur

Basistarief: 2 euro

Zondag 10 april

Breughelwandeling

Wandel 7 kilometer lang door de Opglabbeekse bossen en hei en geniet na de wandeling van een boekweitkoek met spek, siroop en brood.

Derbyclub, Teewisstraat z/n in Oudsbergen

Om 13 uur

Basistarief: 9,5 euro

Zondag 10 april

Paaswandeling

Geniet in het Hageven samen met een gids van de voorjaarsbloeiers en het nieuwe leven in de natuur .

Bezoekerscentrum De Wulp, Tussenstraat 10 in Neerpelt.

Van 14 tot 16 uur.

Zondag 10 april

Voorjaarsbloeiers in Zammelen

Natuurgebied Zammelen is bekend om z’n vele voorjaarsbloeiers. Een gids vertelt er je alles over.

’t Zoalke, Sint-Amandusstraat 14 in Kortessem.

Van 14 tot 16 uur

Basistarief: 1 euro

Zondag 10 april

Landschapswandeling

Trek samen de natuur in voor een natuur- en landschapswandeling in de Bosbeekvallei en ontdek wat het gebied te bieden heeft.

Sint-Dionysiuskerk, Kerkplein in Opoeteren.

Van 14 tot 17 uur

Basistarief: gratis

CONCERT

Zaterdag 9 april

Guido Belcanto

Na 35 jaar staan er 15 platen op zijn actief en is Guido Belcanto één van de boegbeelden van het Vlaamse lied. Ook dit keer bezingt hij het leven en de liefde.

CC De Adelberg, Adelbergpark 1 in Lommel.

Om 20.15 uur

Basistarief: 25 euro

Zaterdag 9 april

Easter Blues

Elckerlyc Live met optredens van Madcat’s Roughriders, Bourbon Street en The Dibs.

CC Elckerlyc, Pastorijstraat 4 in Hasselt.

Om 20 uur

Basistarief: 13 euro

Zaterdag 9 april

Simon & Garfunkel Revival Band

De Duitse Simon & Garfunkel Revival Band krijgen steevast lovende reacties. Sluit je ogen en waan je bij een concert van het fameuze duo.

CC Lanaken, Aan de Engelse Hof 10 in Lanaken.

Om 20.15 uur

Basistarief: 21,5 euro

PODIUM

Maandag 11 april

De Nwe Tijd, de KOE & Hof van Eede

David Foster Wallace, de Amerikaanse schrijver die ooit een speech gaf met als uitganspunt: hoe blijf je overeind in het volwassen leven zonder je op je 50ste een kogel door je kop te jagen? Vormt de inspiratiebron voor het eerste luik van deze driedelige voorstelling.

Om 20 uur in CCHa, Kunstlaan 5 in Hasselt. Info & tickets: www.ccha.be