Zonhoven

De tragiek van de zangeres: als Loredana De Amicis (36) in de problemen komt met haar gezondheid, resulteert dat telkens in een aanslag op haar stem. Ook als ze de foute dingen eet, zo blijkt als we het hebben over proeven in dit gesprek over de vijf zintuigen: “Als ik geen pilletje bij me heb, stik ik.”