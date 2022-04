Tsjechië stuurt als eerste land tanks naar Oekraïne

De Tsjechische minister van Defensie Jana Cernochova heeft het bericht bevestigd zonder in details te treden, meldden Tsjechische media. Het zou gaan om een gift aan Oekraïne na overleg tussen NAVO-leden.

Afgelopen week werd bekend dat Oekraïne BMP-1-tanks bij een Tsjechisch bedrijf kocht. Het zou bij die transactie gaan om 58 tanks die het Nationale Volksleger van de Duitse Democratische Republiek (1949-1990) ooit in gebruik had. De pantservoertuigen uit de Sovjet-Unie van het type BMP-1 behoorden tot de standaarduitrusting van het communistische Warschaupact. Ze kwamen met de hereniging van Duitsland in handen van het Duitse leger, dat ze in de jaren negentig wist te slijten aan Zweden. Dat land verkocht ze vervolgens aan een Tsjechisch bedrijf.

Dat heeft al eerder geprobeerd ze aan Oekraïne te verkopen. Maar in 2019 kwam er een juridische en politieke kink in de kabel en ging de verkoop aan Oekraïne niet door. Het is nog onduidelijk of de transactie met het particuliere Tsjechische bedrijf iets te maken heeft met de tanks en gevechtsvoertuigen waar Tsjechische media dinsdag over berichtten.