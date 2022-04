Team Belgym in Tokio met vlnr. Jutta Verkest, Lisa Vaelen, Maellyse Brassart en Nina Derwael. Twee van de vier komen weer in actie. — © BELGA

De olympische turnsters Maellyse Brassart en Lisa Vaelen komen zondag voor het eerst sinds Tokio weer in competitie uit. Voor Nina Derwael is het nog veel te vroeg, zij is pas de training aan het opdrijven.