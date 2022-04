Kinderen op zoek naar paaseitjes in Achel Statie

Op zaterdag 2 april, de eerste zaterdag van de paasvakantie, mochten de kinderen van Achel Statie alvast even oefenen met het zoeken naar paaseitjes. Met dit nieuwe initiatief wil het Kinderspelen- en Sinterklaascomité van Achel Statie jonge gezinnen uit de buurt weer op de been krijgen na een lange periode van bubbels, isolement en zeer beperkte activiteiten.

De eerste paaseitjes konden de kinderen verdienen door een pinãta stuk te slaan. Voorzien van een paasmandje, met daarin de buit van de pinãta’s, vertrokken de kinderen en hun ouders voor een wandeling van ongeveer 1,5 km doorheen de bossen aan de Kluizerdijk. Onderweg moesten ze verschillende opdrachten vervullen. Er waren thematische spelletjes voor zowel de kleuters als voor de oudere kinderen. Ook de ouders deden enthousiast mee.

Bij aankomst kregen alle deelnemende kinderen een mooie traktatie en was er voor jong en oud warme chocolademelk voorzien. Een welgekomen lekkernij gezien het koude weer. “Met ongeveer 50 deelnemers mogen we wel stellen dat dit nieuwe initiatief aanslaat”, aldus de organisatie. “Daarom denken we eraan dit jaarlijks te organiseren, telkens in het eerste weekend van de paasvakantie.”