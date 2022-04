Dit zijn alle Kinder-producten die worden teruggeroepen na 125 salmonellabesmettingen

Na verschillende gevallen van salmonella roept Ferrero heel wat Kinder-chocoladeproducten terug. Het bedrijf zegt de terugroeping “zeer ernstig” te nemen. De producten in kwestie werden vervaardigd in Ferrero’s fabriek in Aarlen. “Consumentenbescherming is onze topprioriteit,” zei het bedrijf. Een overzicht van de producten.