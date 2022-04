Al 125 gevallen van Salmonella in Europa zijn te linken aan de Belgische Ferrero-fabriek in Aarlen. In België zelf zouden een twintigtal mensen besmet zijn. Maar wat is salmonella precies? Hoe gevaarlijk is het? En wat als je thuis nog producten van Ferrero hebt liggen, moeten die dan allemaal de vuilnisbak in?