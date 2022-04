Nieuw ontmoetingscentrum in Heusden is plek voor iedereen: “Hier is geen sprake van wij en zij”

Het Dynamisch Activiteitencentrum (DAC) in de Kapelstraat in Heusden-centrum, een initiatief van ’t Weyerke, wil de deuren opzetten en iedereen verwelkomen in hun centrum om samen te werken. De bedoeling is om samen met andere verenigingen of organisaties samen te werken om zo inclusie aan te gaan.

“Met DAC doen we iets anders dan wat ’t Weyerke tot nu toe gedaan heeft”, aldus Ine De Geyter directeur van het DAC. “Als je inclusie wilt dan moet je de deuren openzetten. Niet af en toe maar altijd. En dat is wat we gaan doen. DAC is een activiteitencentrum voor iedereen.”

De eerste organisatie die samenwerkt met het DAC is het Berenhuis in Heusden-Zolder, een centrum voor taalactivering en kunsteduactie. Tijdens deze paasvakantie gaan 16 kinderen van het Berenhuis creatief aan de slag in het DAC.

“Wanneer je mensen samenbrengt vanuit een passie of een interesse die ze delen, dan zien ze al snel hoeveel ze op elkaar lijken en worden de verschillen minder belangrijk. Dat is de basis voor een samenleving die echt inclusief is en daarom is het de filosofie van DAC”, aldus directeur De Geyter. “Het is exact wat we zien gebeuren in de samenwerking met het Berenhuis en Artikel 27. Tijdens de eerste workshop zagen we kinderen en volwassenen die samen aan een tentoonstelling werkten. Hier was geen sprake van wij en zij”, voegt Sanne Swijsen toe, die de projecten van DAC coördineert.

© Zahra Boufker

Tentoonstelling

Samen met de zorggebruikers werkten de jongeren dinsdagnamiddag aan de tentoonstelling Midzomernachtsdroom van Artikel 27, die in juni te zien zal zijn. Gerlinde Gilissen van het Berenhuis vindt het een goed initiatief.

“Ik ben op voorhand op huisbezoek geweest en aan de ouders uitgelegd dat het om bijzondere mensen gaat die bijvoorbeeld in een rolstoel zitten. Ik kreeg meteen positieve reacties van hen om hun kinderen te laten deelnemen aan dit mooie project. Het was mooi om te zien hoe de kinderen samen met de zorggebruikers aan hun kunstwerk van handgeschept papier knutselden.”

Meriem (13) hielp Lieselotte met haar kustwerk. “Ik vind het erg wanneer ik zie hoe mensen in een rolstoel beperkter zijn in hun doen. Ik heb vandaag Liselotte geholpen door haar hand vast te pakken zodat zij de papiertjes gemakkelijker kon vastnemen. We hebben veel gelachen.”

Ook Els en Mohamed hebben samen geknutseld. “Het voelt goed om samen te werken en elkaar te helpen”, klinkt het bij het duo.

Het DAC gelooft in een Heusden zonder drempels en wilt met hun initiatieven een bruisende ontmoetingsplaats zijn. “Waar talenten kunnen worden ingezet en waar je jezelf kan zijn”, besluit De Geyter.

(zb)