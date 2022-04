Faried: Hemd Asos, jeans Mango, kettingen Buddha to Buddha - Anna: Topje Filippa K, broek Stand, hemd Dondup - Laurissa: Jurk Mango - Silke: Hemd en jeans, Dondup, bustier 7 for all Mankind - Montana: Body Mango, kokerrok Zara — © Stephen Mattues - styling: Indira Cardinaels - visagie en haar: Kim Theylaert, Sofie Van Bouwel - productie: Iris Rombouts