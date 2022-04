Het spiekbriefje van Mathieu van der Poel tijdens de Ronde: niet de hellingen, maar een gedetailleerd voedingsschema

Mathieu van der Poel is geene gewoone. Na de Ronde van Vlaanderen van afgelopen zondag circuleerde er een foto van zijn stuurpen. Veel renners plakken daar gewoonlijk een briefje op met alle hellingen in de juiste volgorde, Van der Poel koos voor een briefje met een volledig voedingsschema en enkel de Oude Kwaremont.

De mensen van CyclingTips merkten het op en lieten Kristof de Kegel, performance manager bij Alpecin-Fenix, erover aan het woord. “In zo’n lange koers waarin je langer dan zes uur kracht moet produceren, is je voedingsplan cruciaal”, aldus De Kegel. “De timing en de hoeveelheid is enorm belangrijk. Als ik het uitleg aan renners vergelijk ik het met slaap. Wanneer je twee uur slaap mist, krijg je die ook niet meer terug.”

“We maken een schema op van hoeveel koolhydraten een renner per uur moet innemen”, vervolgt De Kegel. “Als je in het eerste uur te weinig eet of drinkt, zal je dat in het vierde, vijfde en/of zesde uur van de koers bekopen. We hebben veel renners die het voedingsschema op de sticker zetten en we gebruiken dat al een tijdje.”

Wat speelt een renner allemaal naar binnen in zo’n lastige koers? Volgens De Kegel nam Van der Poel tijdens de Ronde van Vlaanderen zo’n 100 à 120 gram koolhydraten per uur in. Dat in de vorm van gelletjes, repen, rijsttaartjes, energiedranken … en na de koers volgde een welverdiende hamburger.

Op de sticker zien we vier verschillende icoontjes. De cirkels zijn wellicht rijsttaartjes (drie stuks), de rechthoekjes energierepen (vijf stuks), de bidons rechts op het briefje met verschillende energiedranken en water (acht stuks) en dan nog de gelletjes centraal op het briefje (zeven stuks). Voor alle duidelijkheid: dit is hoe wij het interpreteren. En de smiley? Die staat naar verluidt voor een cafeïnegelletje.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Volgens De Kegel kreeg Van der Poel op het WK in 2019 - toen hij 41ste werd - een echte hongerklop. Toen reed hij naar alle waarschijnlijkheid zonder voedingsschema op zijn stuurpen rond. “Als je zag wat er met Mathieu gebeurde in Harrogate, hij had daar gewoon te weinig gegeten en gedronken. We moeten zo’n zaken vermijden.”