Kim Kardashian is heel gelukkig met nieuwe vlam Pete Davidson: “Hij maakt haar aan het lachen”

In een special over het nieuwe seizoen van Keeping up with the Kardashians vertelt Kim in een exclusief interview heel gelukkig te zijn met haar nieuwe liefde.

In een interview op de Amerikaanse zender ABC voor het programma Good morning America spreekt de 41-jarige realityster openlijk over haar relatie met Saturday night live-komiek Pete Davidson (28): “Ik zou niet met iemand zijn als ik niet van plan was heel veel tijd met diegene door te brengen. Ik wil de tijd nemen met hem, maar ik ben heel gelukkig en tevreden. En het voelt heel goed om rust te hebben.”

Ook Kris Jenner is blij met haar nieuwe schoonzoon: “Pete is fantastisch”, klinkt het. Ook zus Khloé is tevreden: “Hij maakt haar aan het lachen. Ze lacht de hele tijd”, zegt ze.

In een eerder interview in Variety verklapte ze al dat haar nieuwe lief zeker en vast in het nieuwe seizoen van de realityshow te zien zal zijn. “De kijkers zullen zien hoe we elkaar hebben ontmoet en wie wie heeft benaderd en alle details die iedereen wil weten.“