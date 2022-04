Meisje (5) voelt zich een prinses met houten kistje op haar hoofd maar dat ‘kroontje’ zit plots muurvast

In de handen van kinderen worden alledaagse voorwerpen de meeste uiteenlopende dingen. Een haarborstel transformeert door fantasie vliegensvlug in een microfoon om als popster het podium op te springen, een potlood doet dienst als toverstaf en een plastic potje is een hoed, een heus drumstel of een bootje. Een houten kistje was voor de Amerikaanse Breeland (5) genoeg om zich een Disney-prinses te voelen. Maar toen haar moeder zei dat ze het ‘kroontje’ weer moest afzetten, gleed het ding naar beneden en zat het plots muurvast. “Gelukkig was papa de reddende engel”, aldus mama Heather. “Maar zelfs zonder kroon is ze een prinses!”