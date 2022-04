Vogels spreken tijdslot af om te fluiten. Wie fluit op welk tijdstip? Beluister het hier

De lente is het perfecte seizoen om vogels te horen zingen. Maar wie horen we precies aan het werk, en om hoe laat? We baggerden het prut uit onze oren en gingen op pad met kenner Jan Rodts.

Onderaan dit artikel vind je enkele geluidsfragmenten.

Rodst (60) is de man van Vogelbescherming Vlaanderen die eind 2019 ‘De Slimste Vogelgids’ uitbracht. Een daverend succes: meer dan 34.000 stuks verkocht, en dan hebben we het alleen over zijn zomereditie. Daarnaast maakt hij ook een gids over wintergasten en een juniorversie, specifiek gericht op jonge vogelaars. Samen goed voor 42.500 stuks over de toonbank.

“Er bestaan goeie boeken, maar die zijn soms erg uitgebreid tot 770 soorten, terwijl in België en Nederland zo’n 196 regelmatige broedvogels voorkomen”, zegt Rodts. “Die wilde ik in mijn gids - die gericht is op beginners - simpel en duidelijk voorstellen aan de hand van twee duidelijke foto’s, met voldoende ruimte om met pijltjes aan te geven wat hun meest herkenbare kenmerken zijn. Zoals een gele stuit, of opvallende oogstreep. De vogels in mijn boek zijn bovendien gerangschikt van klein naar groot, niet per soort.”

© carlo coppejans

Ezelsbruggetje

Handig, maar we hebben met Rodts afgesproken in het Heidebos in Moerbeke op een steenworp van Gent om vogels te horen zingen. Dat we goed zitten, wordt meteen duidelijk. We horen de suskewiet van de vink, de heksenlach van de groene specht, een winterkoninkje dat alles uit zijn kleine lijfje perst, de klaterende beekjeszang van lefgozer de roodborst, de tjiftjaf die zijn eigen naam roept, een heleboel kauwen die ook hun eigen naam roepen en het geluid van een vogel van wie de zanglijn in dalende lijn naar beneden gaat. Een beetje droevig, eigenlijk. “Ah, da’s de fitis,” zegt Jan. “Er bestaat een ezelsbruggetje om de zang te herkennen: het is mooi weer vandaag, maar het blijft niet zo”, zegt hij voor, ook in dalende lijn. Klinkt ook droevig.

QR

Gaan we onthouden, maar nog handiger is de laatste toevoeging in zijn vernieuwde gids: QR-codes. Wie die scant, krijgt de zang of de roep van de vogel te horen. “Vogelzang leren herkennen is een kwestie van oefenen, oefenen en oefenen”, zegt hij. “Kies een gebied als het Heidebos, want dat is erg divers qua biotoop. Er zijn loofbomen, naaldbomen, weide… Dat betekent dat je hier dus veel verschillende vogels kan ontdekken. Voordat je ze ziet, hoor je ze meestal eerst. Als ik ga wandelen met mijn verrekijker - uren in een hut zitten wachten is niks voor mij - zie ik soms bepaalde dieren niet, maar weet ik door hun geluid wél dat ze er zijn. En soms heb je geluid nodig om onderscheid te kunnen maken. De tjiftjaf en de fitis zijn van uiterlijk haast tweelingen. Maar door hun heel verschillende zang kan je ze toch makkelijk onderscheiden.”

© carlo coppejans

Dan nog: oefenen is en blijft de sleutel, want neem nu die sluwe koolmees. “Een vogel zingt om twee redenen: om territorium af te bakenen en om een partner te versieren. Zo’n koolmees zingt op verschillende buitenposten van zijn territorium wel 10 tot 15 verschillende melodietjes. Zo denkt een koolmees die pas komt aanvliegen dat het gebied al vol zit.”

Slimme beesten. Blijven oefenen.

www.deslimstevogelgids.com

Vroege vogels: wie zingt op welk uur?

Om verschillende vogels te horen fluiten en hun zang te leren kennen, kan je best vroeg opstaan. Vogels volgen als het ware hun eigen ‘tijdslot’. Om elkaar niet voor de voeten te lopen en niet te veel energie te verspillen als de concullega’s zingen. Met de klok mee geven we een aantal voorbeelden: wie zingt wanneer?

Klik op de link om het zanggeluid te beluisteren.

Vanaf 4 uur

Nachtegaal

De nachtegaal, een ongelofelijke zanger. — © BELGAIMAGE

Boomleeuwerik

Boomleeuwerik. — © Wim Weenink

Vanaf 4.30 uur

Veldleeuwerik

De veldleeuwerik, het geluid van een warme zomer. — © © Ralf Kistowski

Paap

Paapje. — © Shutterstock

Kwartel

Kwartels. — © Shutterstock

Gekraagde roodstaart

Gekraagde roodstaart. — © Shutterstock

Vanaf 4.45 uur

Roodborst

De roodborst zingt het hele jaar door, net als de winterkoning. — © rr

Grote lijster

Grote lijster. — © Shutterstock

Merel

Merel — © Kevin Feytons

Zanglijster

Zanglijster — © Shutterstock

Vanaf 5 uur

Geelgors

Over het ritme van de geelgors wordt wel eens gezegd dat Ludwig Van Beethoven er zijn beroemde vijfde symfonie aan ontleende. — © Dick Hoogenboom

Winterkoning

Winterkoning. — © rr

Heggenmus

Heggenmus — © Joke Stuurman-Huitema

Boompieper

Boompieper. — © Shutterstock

Vanaf 5.15 uur

IJsvogel

IJsvogel. — © RR

Koolmees

Koolmees — © rr

Vink (mét suskewiet, dus een Vlaamse vink)

Vink — © Shutterstock

Boomkruiper

Boomkruiper — © Shutterstock

Vanaf 5.30 uur

Pimpelmees

Pimpelmees — © RR

Zwartkop

Zwartkop. — © Dick Hoogenboom

Glanskop

Glanskop. — © Shutterstock

Grauwe vliegenvanger

Grauwe vliegenvanger. — © Shutterstock

Vanaf 5.45 uur

Groene specht

De groene specht heeft een heel herkenbare duivelslach, of heksenlach. — © BELGAIMAGE

Turkse tortel

Turkse tortel — © RR

Houtduif. — © François Van Bauwel

Vanaf 6 uur

Spreeuw

Spreeuw. — © Belga

Gaai

Gaai. — © © Ralf Kistowski

Kneu

Kneu. — © ss

Grote bonte specht

Grote bonte specht. — © RR

Vanaf 6.15 uur

Putter

Putter of distelvink. — © Belga

Groenling

Groenling. — © rr

Europese kanarie. — © Shutterstock

Fluiter