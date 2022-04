Gezond én lekker, maar wat is kimchi nu eigenlijk?

Het zou gezond zijn, en gewoon ook lekker, maar wat is kimchi nu juist? En kloppen de gezondheidsclaims? Ae Jun Huys van Mokja in Gent en professor en bio-ingenieur Sarah Lebeer leggen uit.

Ae Jin Huys: “Kimchi is een traditioneel gerecht uit de populaire Koreaanse keuken. Het woord kimchi verwijst naar de eeuwenoude bereidingswijze om groenten te fermenteren. Er is een overvloed aan variëteiten van kimchi. De regio, het klimaat en het seizoen dragen allemaal bij aan de variëteit. En elke familie heeft haar eigen recept. Het hoort dan ook bij élke maaltijd, het is een van de vele bijgerechtjes aan tafel die bedoeld zijn om te delen.”

LEES OOK:

De opvallende gezondheid en ouderdom van de Koreaanse bevolking worden aan de gunstige effecten van kimchi toegeschreven. Ook de wetenschap nam kimchi al onder de loep. Professor en bio-ingenieur Sarah Lebeer (UAntwerpen): “Voedsel fermenteren is een van de oudste manieren ter wereld om het te bewerken. Gefermenteerde producten zijn langer houdbaar en beter van kwaliteit dan hun verse basisingrediënten. De mogelijke gezondheidseffecten van kimchi bevinden zich op verschillende niveaus: de diverse en relatief hoge concentratie aan ‘goede’ melkzuurbacteriën, de voedingsvezels, de vitaminen en mineralen – meer aanwezig dan in melkproducten – en de afwezigheid van lactose en melkeiwitten die allergieën kunnen veroorzaken.”