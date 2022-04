15 uittips in Limburg voor een regenachtige vakantie: botsauto’s, Lego-dag of lasershooten

Help! De vakantie is gestart en de zon lijkt ook op verlof. Geen zorgen, wij zochten uit welke Limburgse kidsproof uitstapjes je kan doen, ondanks het regenweer.

LEES OOK. OPROEP. Organiseer jij een paasspeurtocht of eitjesraap? Laat het ons hier weten

1. Duikparadijs TODI bij Sportoase in Beringen

Is dat reisje naar de Malediven toch nét buiten budget? Dan kan je met je gezin afzakken naar Beringen. Daar vind je het prachtige duikparadijs TODI op de site van Sportoase. Heb je een duikbrevet? Breng dan meteen twee uur lang met je zuurstoffles onder water door. Ben je onervaren? Dan bewonder je de 5.000 zoetwatervissen al snorkelend aan de oppervlakte.

Adres: be-Mine 1, 3582 Beringen

Duur: 2 uur

Prijs: 10 euro per begonnen kwartier

Meer info: www.todi.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

2. Lasershooting bij Laser3000 in Hasselt

Hou je van actie? Ga dan met je lasergun achter je tegenstander aan en scoor de meeste punten door hun energypack uit te schakelen terwijl je jezelf een weg baant in een doolhof van gangen. Speciale licht- en geluidseffecten maken het plaatje compleet. Dit spel is geschikt voor de hele familie, met een minimumleeftijd van zes jaar.

Adres: Via Media 1, 3500 Hasselt

Duur: 20 minuten per sessie, waarvan 12 minuten laserplezier

Prijs: 10 euro per persoon per sessie

Meer info: www.laser3000.be/hasselt

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

3. Indoor skiën bij Snow Valley in Peer

Is het niet de zon, maar wel de sneeuw die je mist tijdens de Paasvakantie? Trek dan snel je winterkleren aan en ontdek op je skilatten de vier pistes van de indoor skihal Snow Valley in Peer. Met de Funcard Pasen kan je voor 25 euro elke dag van de Paasvakantie vier uur vrij skiën of snowboarden tussen 18 en 22 uur. Papa’s en mama’s kunnen de skitrip afsluiten in de après-skibar.

Adres: Deusterstraat 74/E, 3990 Peer

Duur: Vanaf 1 uur per sessie

Prijs: Vrij skiën kan vanaf 17,50 euro per uur

Meer info: www.snowvalley.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

4. Glow in the dark hockey in Sporthal De Spil in Dilsen-Stokkem

© Shutterstock

Op woensdag 13 april organiseert Dilsen-Stokkem in sporthal De Spil unieke wedstrijden glow in the dark hockey. Met behulp van blacklights, lichtgevende lijnen en felgekleurde attributen wordt dit spel een heuse belevenis voor kinderen tussen 8 en 12 jaar oud. Inschrijven is verplicht.

Adres: Koning Boudewijnplein 1, 3650 Dilsen-Stokkem

Duur: Van 13.00 uur tot 17.00 uur

Prijs: 5 euro

Meer info: https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/glow-in-the-dark-hockey/f365b94d-34bd-44c8-8ead-bc96c01d8b26

© Shutterstock

5. 360° filmvoorstellingen bij Cosmodrome in Genk

Ga op ontdekkingstocht doorheen het zonnestelsel, ontrafel het geheim van de vallende sterren of ontdek waarom de nacht op de polen soms 6 maanden duurt. Tijdens de 360° filmvoorstellingen kunnen zelfs de allerkleinsten de wondere wereld van de kosmos ontdekken.

Adres: Planetariumweg 18-19, 3600 Genk, België

Duur: 2 uur

Prijs: Vanaf 7,5 euro

Meer info: www.kattevennen.be/nl/cosmodrome/3/

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

6. (Subtropisch) zwemmen bij Aqua Mundo, Dommelslag en Bloesembad

Zijn jouw kids echte waterratten? Dan kan een bezoekje aan een van de vele subtropische zwembaden in Limburg niet ontbreken! Ga zwemmen tussen échte tropische planten in Aqua Mundo (Peer), ontdek de gekste waterglijbanen in Dommelslag (Pelt) of geniet van de heerlijke warme baden in het gloednieuwe Bloesembad (Sint-Truiden).

Aqua Mundo

Adres: Erperheidestraat 2, 3990 Peer

Prijs: 25 euro

Meer info: www.centerparcs.be/be-vl/belgie/fp_EP_vakantiepark-erperheide/aqua-mundo

Dommelslag

Adres: Dommelslagdreef 12, 3900 Pelt

Prijs: Vanaf 3,25 euro

Meer info: www.lago.be/pelt/zwemparadijs

Bloesembad

Adres: Olympialaan 10, 3800 Sint-Truiden

Prijs: Vanaf 10,30 euro

Meer info: www.lago.be/sint-truiden/subtropisch-zwembad/zwemparadijs

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

7. Het Mijnmuseum bij be-Mine in Beringen

Word mijnwerker voor één dag en breng een interactief bezoekje aan Mijnmuseum in Beringen. Hier kan je ontdekken hoe het leven als mijnwerker eruitzag. Tijdens het spel ‘Mijn Verhaal’ kunnen kinderen het museum spelenderwijs en met een opdrachtenboekje doorlopen. Het museumbezoek kan je ook uitbreiden met de ondergrondsimulatie onder begeleiding van een gids.

Adres: Koolmijnlaan 201, 3582 Beringen

Duur: Op eigen tempo, de ondergrondsimulatie duurt 45 minuten

Prijs: Vanaf 4 euro, kinderen jonger dan 6 jaar mogen gratis binnen

Meer info: www.mijnmuseum.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

8. VR Adventure bij Racelandkart in Oudsbergen

Special effects, windstoten, hitte, trillingen en geuren: in geen tijd word je meegezogen in je eigen VR-verhaal. Niets is wat het lijkt tijdens deze virtual reality-beleving. Er zijn 3 verschillende games die je met een team van maximum 4 spelers kan uittesten. De minimumleeftijd is 14 jaar.

Adres: Kerkhofstraat 18 C, 3670 Oudsbergen

Duur: 15 of 30 minuten gameplay

Prijs: Vanaf 15 euro

Meer info: www.racelandkart.be/NL/activiteiten/vr-adventure

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

9. Bubble Foot bij KickCity in Genk

LEES OOK. Getest: voetballen in een opblaasbare bol met Bubble foot

Bubble foot is een spel waarin je zaalvoetbal speelt in een opblaasbare plastic bol. Je maakt doelpunten zoals in een echte voetbalmatch, maar je mag daarbij de regels doorbreken: duwen, trekken en botsen worden zelfs aangemoedigd. De minimumleeftijd is 7 jaar.

Adres: Sledderloweg 98, 3600 Genk

Duur: 30 minuten

Prijs: 15 euro

Meer info: www.kickcity.be/p/bubble-foot.html

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

10. Botsautovoetbal bij Racelandkart in Oudsbergen

Botsautovoetbal is een knotsgek spel dat exact gespeeld wordt zoals je denkt: je moet voetballen… met een botsauto. Met de autoscooter knal je de bal zo vaak mogelijk in een van de zes doelen. De tactiek is natuurlijk om je tegenstander aan te rijden en hem zo uit koers te brengen. De minimumleeftijd is 8 jaar.

Adres: Kerkhofstraat 18 C, 3670 Oudsbergen

Duur: 12 minuten per sessie

Prijs: Vanaf 8 euro

Meer info: www.racelandkart.be/NL/activiteiten/vr-adventure

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

11. LEGO-dag in Dilsen-Stokkem en een bezoekje aan het Railway Brick Museum in Maasmechelen

Wees er nog nét op tijd bij, want op 7 april organiseert Dilsen-Stokkem een heuse LEGO-dag. De agenda zit goed vol, want eerst wordt er een bezoekje gebracht aan het Railway Brick Museum in Maasmechelen om daarna de grens over te steken naar The Lego Brickroom Maastricht. Daar kan je je eigen LEGO-ontwerpen realiseren. Voor leeftijden tussen 6 en 12 jaar.

Adres: Borreshoefstraat 10, 3650 Dilsen

Duur: Vanaf 9.30 uur tot 16.15 uur

Prijs: 22 euro

Meer info: www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/legodag/6bb94224-c2db-484b-bb73-ba057e424685

Railway Brick Museum in Maasmechelen. — © RR

12. Rondleiding met Supergids voor de kleinsten bij het Gallo-Romeins Museum in Tongeren

De expositie ‘Van neanderthaler tot Gallo-Romein’ bezoeken met een toffe archeoloog? Bob de Graver neemt kinderen tijdens de Paasvakantie mee op een boeiende audiotour waarin hij vol passie en humor vertelt over het verre verleden. Een fijne én educatieve uitstap voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Adres: Kielenstraat 15, 3700 Tongeren

Duur: 60 tot 90 minuten

Prijs: Vanaf 1 euro

Meer info: www.galloromeinsmuseum.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

13. Clip ’n Climb bij klimcentrum Alpamayo in Beringen

In deze speciale klimzaal kan je al terecht met kinderen vanaf 4 jaar. De Clip ’n Climb is een fijne starter met speelse klimmuren tot wel 9 meter hoog. Elke muur heeft een leuke uitdaging met licht- en kleureffecten of zelfs een wiebelende paal in het midden van de ruimte. Een uitstap voor echte waaghalzen dus.

Adres: be-Mine 21, B-3582 Beringen

Duur: 90 minuten

Prijs: 13 euro

Meer info: www.alpamayo.be/clip-n-climb

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

14. Gezinsparcours DressUndress bij het Modemuseum in Hasselt

Heb je enkele kleine fashionista’s in huis? Dan is het Modemuseum in Hasselt the place to be. Ontdek het gezinsparcours DressUndress en leer spelenderwijs het verhaal achter elk kledingstuk. Als afsluiter ontwerp je je eigen oversized trui. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar.

Adres: Gasthuisstraat 11, 3500 Hasselt

Prijs: Vanaf 3 euro

Meer info: www.modemuseumhasselt.be

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

15. De knutselbox van Congé Bricolé voor een familiedagje thuis

In de knutselkoffer van Congé Bricolé vind je alles wat je nodig hebt voor drie vrolijke activiteiten bij je thuis. In de doos zitten, sjablonen, een stappenplan, het knutselmateriaal en tot slot enkele handige tips en tricks zodat je samen met de kindjes kan genieten van een creatief momentje. De box wordt aan huis geleverd en is geschikt voor kinderen tussen 3 en 8 jaar.

Prijs: 30 euro

Meer info: www.congebricole.com