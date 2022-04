Pasar wandelt door de besneeuwde Ardennen

“Met 25 leden hadden we ruim plek in de bus die ons naar Robertville reed om er te gaan wandelen”, klinkt het bij de Pasar-leden. “In de buurt van de Baraque Michel lag er nog zo veel sneeuw dat we er zelfs aan dachten om de ski’s aan te binden. Na de koffie met gebak maakten we op een bedje van sneeuw de voormiddagwandeling onder een staalblauwe hemel. Op het middagmenu stonden frieten met Luikse ballen. Daarna kon er gekozen worden om nog een wandeling te maken of om in Malmedy te flaneren tot de bus ons weer naar huis zou rijden.”

Het nieuwe jaarprogramma van Pasar Hamont-Achel staat intussen ook op de website.